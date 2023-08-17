Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Белье надеть забыла»: Михалкова беззастенчиво обнажилась перед иностранцами

«Белье надеть забыла»: Михалкова беззастенчиво обнажилась перед иностранцами

17 августа 2023 17:15
«Белье надеть забыла»: Михалкова беззастенчиво обнажилась перед иностранцами

Звезда телешоу поделилась пикантными снимками с отдыха.

Юлия Михалкова отправилась в отпуск в теплые края. Где именно она отдыхает, знаменитость не распространяется, но поклонники предполагают, что девушка проводит время в ОАЭ или Турции.

Хотя путешествовать звезда решила в компании родственников, а не кавалера, она не отказывает себе в возможности покрасоваться в откровенных нарядах. В социальных сетях девушка опубликовала фотографии в открытом купальнике, которые возмутили многих ее поклонников.

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» выбрала для прогулки черный комбинезон с очень глубоким декольте и открытой спиной. Даже на фоне морского пейзажа и пальм этот наряд поклонники посчитали слишком откровенным. В комментариях под фотографиями Юлии множество возмущенных пользователей.

«Белье надеть забыла»: Михалкова беззастенчиво обнажилась перед иностранцами

«Белье забыла надеть», «Грудь чуть не выскочила», — не сдерживаются они.

Фото: Legion-Media, кадр из шоу «Уральские пельмени», соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше