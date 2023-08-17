«Белье надеть забыла»: Михалкова беззастенчиво обнажилась перед иностранцами

Юлия Михалкова отправилась в отпуск в теплые края. Где именно она отдыхает, знаменитость не распространяется, но поклонники предполагают, что девушка проводит время в ОАЭ или Турции.

Хотя путешествовать звезда решила в компании родственников, а не кавалера, она не отказывает себе в возможности покрасоваться в откровенных нарядах. В социальных сетях девушка опубликовала фотографии в открытом купальнике, которые возмутили многих ее поклонников.

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» выбрала для прогулки черный комбинезон с очень глубоким декольте и открытой спиной. Даже на фоне морского пейзажа и пальм этот наряд поклонники посчитали слишком откровенным. В комментариях под фотографиями Юлии множество возмущенных пользователей.