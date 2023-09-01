Белье мокрое, куча алкашей: Соседов раскрыл неудобную правду о советских поездах

Сергей Соседов за годы карьеры нередко был вынужден путешествовать по стране. Журналист исследовал многие российские города, а перемещался между ними на поездах. И, как он признался порталу «Киноафиша», в советское время далеко не все устраивало его в подобных путешествиях.

По словам Соседова, больше всего неудобств у него вызывали соседи в поездах. В тот период существовали так называемые общие вагоны, в которых на одной полке могли ехать сразу несколько человек. И каждый из них, как утверждает критик, непременно приносил с собой еду и алкогольные напитки.

«Все было хорошо, кроме общих вагонов. Это когда в вагон набирается большое количество людей: три-четыре человека на одну полку. Это было ужасно… Бывает, что кто-то храпит. Если ваш попутчик храпит, это ужасно», — рассказал собеседник издания.

Также он отметил, что нередко сталкивался с мокрым постельным бельем. Проводники не успевали его сушить, из-за чего всем пассажирам приходилось спать на влажной постели.