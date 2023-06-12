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Киноафиша Статьи Белая ворона: не узнаете Киркорова без фирменного макияжа и перьев (фото)

Белая ворона: не узнаете Киркорова без фирменного макияжа и перьев (фото)

12 июня 2023 20:45
Белая ворона: не узнаете Киркорова без фирменного макияжа и перьев (фото)

Артист изменил привычному стилю.

Филипп Киркоров всегда одет как с картинки. Артист не жалеет денег на брендовые вещи, а его концертные костюмы похожи на настоящие произведения искусства.

Музыкант будто зациклен на своем внешнем виде. Хейтеры давно называют его чудом в перьях. На сцену певец выходит, надевая все, что сверкает и переливается. Не забывает он и о макияже: исполнитель не брезгует большим количеством тонального крема и пудры, густо подводит глаза и брови.

На публике экс-супруг Аллы Пугачевой не появляется без грима и очередного люксового наряда, но в соцсетях звезды есть редкое видео, на котором его не узнать. В ролике он предстал без фирменного макияжа и перьев. На встрече с британским музыкантом Энгельбертом Хампердинком артист вдруг появился в скромном образе.

Но многие интернет-пользователи не оценили внешний вид исполнителя.

«Жалкое зрелище», — заметили хейтеры.

Другие удивились результату пластических операций, на которые не так давно решился поп-король отечественной эстрады.

«Ничего себе, как его подтянули. Морщин вообще не видно», — пишут в комментариях.

Белая ворона: не узнаете Киркорова без фирменного макияжа и перьев (фото)
Фото: соцсети, Globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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