Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Белая полоса везения начнется в августе у этих 4 знаков Зодиака

Белая полоса везения начнется в августе у этих 4 знаков Зодиака

1 августа 2022 07:00
Белая полоса везения начнется в августе у этих 4 знаков Зодиака

Представители этих знаков почувствуют себя настоящими баловнями судьбы.

Фортуна – богиня капризная, одних она осыпает подарками и почестями, а к другим поворачивается спиной. И предсказать, кто станет ее любимчиком, способны только звезды. Астрологи рассказали, какие четыре знака в августе 2022 года ощутят, каково это – быть в любимчиках у судьбы. Ведь в их жизни наступит долгожданная белая полоса.

Дева

Звезды говорят, что в последний месяц лета представителям земного знака будет везти по-крупному. Удача станет их верной спутницей в любых начинаниях – начиная сферой бизнеса и заканчивая личными отношениями.

Если у Девы есть какая-то давняя мечта, то настало время для ее осуществления.

Открыть свое собственное дело? Переехать в другой город? Пригласить на свидание давно понравившегося человека? Сейчас самый благоприятный период для этих и других поступков, какими бы рискованными они не казались.

Весы

Уже в первые недели августа в жизни Весов произойдет столько интересного и необыкновенного, что у них голова закружится от этих чудес. Однако астрологи обещают, что это только репетиция тех чудес, которые мироздание приготовило для них во второй половине месяца.

Для того, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливыми, Весам необходимо только быть честными с самими собой и не стесняться приходить на помощь тем, кто в этом нуждается.

Фортуна воздаст им за это сторицей.

Стрелец

Для уроженцев огненного знака август 2022 выдастся жарким – в самом благоприятном смысле этого слова. Дела на работе будут идти гладко, как никогда – на горизонте уже маячит новая выгодная сделка или проект, который позволит Стрельцам показать себя руководству во всей красе.

В сфере отношений представителям знака также будет сопутствовать удача.

Человек, на которого они давно заглядывались, сам проявит инициативу, а семейные или состоящие в отношениях Стрельцы ощутят любовь партнера в полной мере.

Рыбы

В августе 2022 Рыбы испытают невероятный прилив энергии. Ее лихвой хватит на то, чтобы воплотить в жизнь давние замыслы, причем весьма успешно. Кроме того, многие представители воздушного знака смогут сделать весомый задел на будущее – например, инвестировать средства в выгодное дело.

В сфере романтических отношений все тоже будет развиваться по самому лучшему сценарию – Рыбки будут купаться в обожании и внимании со стороны избранника.

Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Эти 4 знака зодиака получат много денег в августе: начнется полоса везения Эти 4 знака зодиака получат много денег в августе: начнется полоса везения Читать далее 2 августа 2022
Вот почему Киркоров бросил Лорак: все дело в деньгах Вот почему Киркоров бросил Лорак: все дело в деньгах Читать далее 2 августа 2022
Нагиев сделал горькое признание о Фриске: не смог сдержать слов Нагиев сделал горькое признание о Фриске: не смог сдержать слов Читать далее 2 августа 2022
Легенда «Аншлага» пожаловалась на копеечную пенсию: вот сколько она получает Легенда «Аншлага» пожаловалась на копеечную пенсию: вот сколько она получает Читать далее 2 августа 2022
Раскрыто, на какие деньги живет уехавший в Израиль Макаревич Раскрыто, на какие деньги живет уехавший в Израиль Макаревич Читать далее 2 августа 2022
Этого актера СССР боготворила вся страна, но его жизнь закончилась в психбольнице Этого актера СССР боготворила вся страна, но его жизнь закончилась в психбольнице Читать далее 2 августа 2022
«Дикое общество»: взбешенная Бабкина набросилась на россиян «Дикое общество»: взбешенная Бабкина набросилась на россиян Читать далее 2 августа 2022
«Личные счеты»: беснующуюся Шукшину вывели на чистую воду «Личные счеты»: беснующуюся Шукшину вывели на чистую воду Читать далее 2 августа 2022
Быстрый тест: Что скрывает от вас ваше подсознание? Быстрый тест: Что скрывает от вас ваше подсознание? Читать далее 2 августа 2022
Плохая примета: Наталье Орейро пришлось лечь в гроб ради нового сериала Плохая примета: Наталье Орейро пришлось лечь в гроб ради нового сериала Читать далее 2 августа 2022
Related video