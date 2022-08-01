Белая полоса везения начнется в августе у этих 4 знаков Зодиака

Фортуна – богиня капризная, одних она осыпает подарками и почестями, а к другим поворачивается спиной. И предсказать, кто станет ее любимчиком, способны только звезды. Астрологи рассказали, какие четыре знака в августе 2022 года ощутят, каково это – быть в любимчиках у судьбы. Ведь в их жизни наступит долгожданная белая полоса.

Дева

Звезды говорят, что в последний месяц лета представителям земного знака будет везти по-крупному. Удача станет их верной спутницей в любых начинаниях – начиная сферой бизнеса и заканчивая личными отношениями.

Если у Девы есть какая-то давняя мечта, то настало время для ее осуществления.

Открыть свое собственное дело? Переехать в другой город? Пригласить на свидание давно понравившегося человека? Сейчас самый благоприятный период для этих и других поступков, какими бы рискованными они не казались.

Весы

Уже в первые недели августа в жизни Весов произойдет столько интересного и необыкновенного, что у них голова закружится от этих чудес. Однако астрологи обещают, что это только репетиция тех чудес, которые мироздание приготовило для них во второй половине месяца.

Для того, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливыми, Весам необходимо только быть честными с самими собой и не стесняться приходить на помощь тем, кто в этом нуждается.

Фортуна воздаст им за это сторицей.

Стрелец

Для уроженцев огненного знака август 2022 выдастся жарким – в самом благоприятном смысле этого слова. Дела на работе будут идти гладко, как никогда – на горизонте уже маячит новая выгодная сделка или проект, который позволит Стрельцам показать себя руководству во всей красе.

В сфере отношений представителям знака также будет сопутствовать удача.

Человек, на которого они давно заглядывались, сам проявит инициативу, а семейные или состоящие в отношениях Стрельцы ощутят любовь партнера в полной мере.

Рыбы

В августе 2022 Рыбы испытают невероятный прилив энергии. Ее лихвой хватит на то, чтобы воплотить в жизнь давние замыслы, причем весьма успешно. Кроме того, многие представители воздушного знака смогут сделать весомый задел на будущее – например, инвестировать средства в выгодное дело.