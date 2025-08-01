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Киноафиша Статьи Бекмамбетов был близок, но увы: в России пока нет «своего» Кристофера Нолана — и появиться такой режиссер-гений может лишь при одном условии

Бекмамбетов был близок, но увы: в России пока нет «своего» Кристофера Нолана — и появиться такой режиссер-гений может лишь при одном условии

1 августа 2025 11:21
Тимур Бекмамбетов и Кристофер Нолан

Обстановка в российском кино не очень способствует развитию таких постановщиков. Пока что.

Вопрос «Есть ли в России режиссер уровня Кристофера Нолана?» звучит почти как философский ребус, разгадать который «Киноафиша» попыталась при помощи кинокритика Александра Голубчикова.

«Сейчас не та обстановка в нашем кино, чтобы появился свой Нолан», — честно признаёт эксперт.

По его словам, Кристофер Нолан — это визионер, который рассказывает, казалось бы, простые вещи о любви и привязанности очень витиеватым языком, но при этом обладает значительными возможностями и доверием студий.

Бекмамбетов был близок, но увы: в России пока нет «своего» Кристофера Нолана — и появиться такой режиссер-гений может лишь при одном условии

«Ничего подобного у нас, конечно же, нет. У нас сегодня нет визионеров практически. К большому сожалению», — продолжает критик.

Последним таким режиссером, по мнению Голубчикова, был Тимур Бекмамбетов, который «очень пытался и делал это ярко и необычно». Среди молодых постановщиков выделяется Роман Михайлов — автор странного независимого артхауса с претензией на массовое признание, который пока массовым режиссером так и не стал.

Что же нужно, чтобы в России появился «свой Нолан»? Кинокритик предлагает неожиданный ответ:

«Либо больше ограничений, либо больше свободы. Художнику надо обозначить границы, в которых он должен как-то себя реализовывать».

Бекмамбетов был близок, но увы: в России пока нет «своего» Кристофера Нолана — и появиться такой режиссер-гений может лишь при одном условии

В этом смысле нынешняя ситуация с российским кино — это и вызов, и шанс. Ограничения могут стать стимулом для поиска новых решений, а свобода — подарить простор для смелых идей. Пока же наш кинематограф в поисках тех самых рамок, которые помогут родиться настоящему визионеру, способному изменить правила игры так же, как это сделал Нолан.

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Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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