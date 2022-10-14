Бек из «Бригады» спас Джеки Чана от позора: россияне бы не простили

Николай Лещуков считается характерным актером. Его брутальная внешность обеспечила ему роли полицейских и бандитов во множестве сериалов и фильмов. Зрители могут помнить его как Бека из «Бригады», в которой он снялся в 2002 году. Но особняком в карьере Лещукова стоит сотрудничество с зарубежными коллегами.

В середине 90-х годов Николая привлекли к съемкам боевика «Первый удар», где главную роль играл Джеки Чан. Работа над фильмом проходила не только в Гонконге, но и в Москве и в Крыму. Лещукова пригласили принять участие в массовке для сцен в Ялте: он, как и другие русские актеры, изображал сотрудника ФСБ. Мужчины выучили английские реплики, но на площадке удивились, почему русские правоохранители должны говорить не на родном языке. Николай и остальные актеры посоветовали дать им возможность произносить в кадре речь по-русски, чтобы это было убедительно. Таким образом, картина с Джеки Чаном и была спасена от позора, ведь российские зрители неминуемо подняли бы ее на смех.

Кстати, как припомнил Лещуков в интервью для «Экспресс газеты», азиатский актер повел себя очень радушно. После каждой смены он водил весь каст по ресторанам и оплачивал счета. А в последний съемочный день Джеки приготовил для всех прощальный шашлык.