«Бегут» по головам: топ самых подлых и хитрых знаков Зодиака в мире

Эти люди способны улыбаться в лицо и осыпать комплиментами, а на уме таить недоброе и ждать момента, когда можно будет нанести удар. К сожалению, от встречи с такими лицемерами не застрахован никто - они могут легко втереться в доверие и стать близким другом, второй половинкой, коллегой. Тем не менее, по словам астрологов, распознать хитрецов можно по дате рождения. Согласно наблюдениям, некоторые знаки зодиака сильнее других расположены к предательству и подлости. Если на вашем пути встретились представители этих созвездий - лучше обойти их стороной, чтобы не рисковать.

Овен

Представители огненного знака - одни из самых опасных в гороскопе. Любая оплошность способна вывести их из себя. Порой плохого настроения Овна бывает достаточно, чтобы затаить на кого-то злобу и постараться испортить ему день.

Кроме того, уроженцы этого знака очень завистливы и мстительны, они не переносят зрелища чужого успеха и всеми силами пытаются навредить.

Телец

Упрямые Тельцы также могут при необходимости нанести решительный удар в спину. Будучи отчаянными карьеристами, особенно сильно они недолюбливают потенциальных конкурентов. Если представители земного знака увидят в ком-то угрозу своему благополучию, не погнушаются воткнуть нож в спину - отдавать то, что, как кажется Тельцу, принадлежит им по праву, они не намерены.

Дева

Холодные и расчетливые Девы не менее коварны, чем представители взрывных огненных знаков. Они никогда не действуют наобум, под влиянием эмоций, а тщательно продумывают каждый свой шаг. В своем уме они способны выстраивать такие сложные комбинации, что предугадать их действия нет никакой возможности.

От людей, которые им не нравятся, Девы избавляются быстро и незаметно.

Весы

Весы производят на окружающих самое благоприятное впечатление. Они всегда готовы прийти на помощь - вот только, как выяснится впоследствии, не просто так. Пройдет время, и уроженцы воздушного знака обязательно потребуют расплаты за оказанную услугу. Если же вы откажетесь или вернете долг как-то не так, как хотелось бы Весам, они жестоко отомстят.

Скорпион

Умные и расчетливые Скорпионы ничего не делают без личной выгоды. Каждое действие этого знака несет в себе какой-то тайный смысл. Представители водной стихии - настоящие мастера манипуляций и интриг, они управляют людьми, словно фигурками на шахматной доске.