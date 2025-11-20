«Бегущего человека» уже экранизировали, но версию 1987-го Кинг терпеть не мог — новый фильм учел все его претензии

Меню
20 ноября 2025 09:29
И что же сказал писатель?

«Бегущий человек» звучит как что-то новое, но на деле этот фильм тянет за собой длинную историю. Новая экранизация Эдгара Райта возвращает к одному из самых ранних романов Стивена Кинга, который он когда-то выпустил под псевдонимом Ричард Бахман. И именно к этому источнику она ближе всего — гораздо ближе, чем версия 1987 года.

Антиутопия, а не боевик

Сюжет снова переносит зрителя в антиутопическое будущее, где отчаявшийся Бен Ричардс соглашается участвовать в смертельном телешоу. Его цель проста и болезненна: спасти больную дочь, заработав деньги ценой собственной жизни. В новой версии Ричардса играет Глен Пауэлл, и история сделана заметно мрачнее, чем в ярком боевике эпохи VHS.

Если кто-то помнит старый «Бегущий человек» с Арнольдом Шварценеггером, то главное отличие бросается в глаза почти сразу: фильм 2025 года не пытается повторять голливудское шоу 80-х, где оригинальный роман был превращен в эффектный экшен с минимальными связями с сюжетом Кинга. Сам писатель тогда открыто критиковал картину. И выбор Шварценеггера, и тон фильма ему не подошли — слишком далеко от образа обычного, сломленного героя из книги.

Текущая версия получила совсем другую реакцию. Арнольд назвал фильм Райта «идеальной экранизацией» и сказал, что всегда хотел переснять именно этот проект. А Стивен Кинг пошел еще дальше: похвалил фильм в соцсетях, сравнил его с «Крепким орешком» и назвал «двухпартийным захватывающим приключением».

Для Кинга такие слова — редкость. Он далеко не всегда комментирует свои адаптации, а уж тем более не спешит раздавать комплименты.

Ремейк ли это? Да, но не ремейк старого боевика. Скорее попытка стереть последствия прошлой экранизации и вернуть историю в тот тон, который Кинг когда-то заложил. Поэтому «Бегущий человек» 2025-го — это не пересъемка фильма с Шварценеггером, а новая, более честная экранизация оригинального романа.

Фото: Кадры из фильмов «Бегущий человек» (1987), «Бегущий человек» (2025)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Написать отзыв
