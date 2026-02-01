Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Бегом пересматривать: а вы помните, кто играл авторитета на заправке в «Бумере»?

Бегом пересматривать: а вы помните, кто играл авторитета на заправке в «Бумере»?

1 февраля 2026 16:40
Бегом пересматривать: а вы помните, кто играл авторитета на заправке в «Бумере»?

Помог героям в трудную минуту.

Вы наверняка помните тот самый напряжённый эпизод в культовом «Бумере»: четверка героев на чёрном BMW пытается расплатиться за бензин магнитолой, владелец заправки возмущён, дело пахнет дракой — и тут появляется местный авторитет в спортивном костюме, который одним взглядом и парой фраз улаживает конфликт.

Персонаж на экране всего пару минут, но запоминается навсегда. А знаете ли вы, кто его сыграл? Ответ удивит даже фанатов фильма. Под маской умудрённого жизнью «старшего» скрывался не актёр, а сам режиссёр картины — Пётр Буслов.

Да, тот самый человек, который стоял за камерой и создавал всю эту хлёсткую историю о парнях из нулевых, рискнул выйти перед в кадр. И это была его вторая роль в кино (первую он сыграл ещё в студенческой работе «Тяжелая работа старых мойр»). Получилось настолько органично, что многие зрители до сих пор уверены — эту роль исполнил настоящий гопник, найденный где-то недалеко от съемочной площадки.

Бегом пересматривать: а вы помните, кто играл авторитета на заправке в «Бумере»?

Для Буслова «Бумер» стал громким режиссёрским дебютом, принёсшим ему номинацию на «Нику» и статус культового автора. Но помимо режиссуры, он ещё и постепенно строил свою актёрскую фильмографию — после «Бумера» он появился в во многих проектах, включая сиквел «БУМЕРанг» и сериал «Домашний арест».

Так что в следующий раз, пересматривая легендарную сцену на заправке, присмотритесь внимательнее. Фразу: «Счастливо, братва» — произносит создатель всего криминальной драмы.

Фото: Кадр из фильма «Бумер» (2003)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
