Бегите пересматривать: в этом клипе 1996 года мелькнул молодой и красивый Аверин

Сегодня ослепительную улыбку Максима Аверина и его «Склифосовского» знает вся страна. На излете 1990-х малоизвестного артиста можно было увидеть совсем в других проектах.

Во второй половине девяностых Аверин — тогда студент последнего курса Щукинского театрального училища — снимался в музыкальных клипах. В видео 1996 года группы «Браво» на песню «Этот город» он предстает в образе прохожего, который помогает музыкантам заснять их на камеру. В черно-белом видео артист предстает форменным пижоном. В светлой куртке и водолазке, немного лохматый он появляется в кадре со спутницей — судя по всему, девушкой. Завладев камерой, он пытается вместо участников группы снимать именно ее, но участники музыкального коллектива быстро возвращают юношу «к работе». В комментариях под роликом пользователи отмечают, что Аверин вполне узнаваем.

Через год артиста примут в труппу «Сатирикона». Через три года он начнет появляться в эпизодах («Любовь зла», «Марш Турецкого. Ошейники для волков», «Дальнобойщики»), а в 2008 году сыграет главную роль в сериале «Глухарь», после которой прославится на всю страну.