Бегите пересматривать фильм: эти ляпы в «Джентльменах удачи» вы точно не замечали

Исчезающие бутылки, блуждающая лампочка и грязные штаны — вот далеко не полный список киноляпов из полюбившейся картины. Кто больше всего пострадал от невнимательности реквизиторов?

Закутанный в шубу Косой в исполнении Савелия Крамарова идет вдоль ограды в одном платке, а подходит к зданию — в другом. В сцене его застолья с Вициным за спинами у них сначала две бутылки, а с появлением в кадре Доцента — одна.

Досталось Доценту, как мы помним, от Николы Питерского. Но и от реквизиторов тоже. Если внимательно изучить кадр с моментом пинка, то можно увидеть на штанах Леонова след от ботинка — видимо, сцену снимали несколько раз, а в финальную версию попал не самый первый дубль.

Татуировка в виде лампочки у Доцента тоже «путешествует»: сначала зрителям показывают ее вниз колбой, потом она оказывается нарисованной колбой вверх. Майку в знаменитом эпизоде с угрозой «выколоть моргалы» герой Леонова сначала рвет, не снимая, а потом предстает уже без нее.