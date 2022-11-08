Бегите без оглядки: обладатели этих мужских имен привыкли экономить на своей женщине

Если опросить прекрасных дам на тему “Какие качества вы хотели бы видеть в своем избраннике?”, в числе самых популярных вариантов наверняка прозвучит: “Щедрость”. Действительно, каждой женщине было бы приятно, если бы ее партнер не был скупым и мелочным. Речь идет не только о стремлении мужчины дарить букеты, бриллианты и другие подарки, но и о том, сколько средств он готов вкладывать в быт, дом, семью. Эксперты в сфере эзотерики утверждают: избежать встречи с чрезмерно экономным джентльменом можно, если обратить внимание на его имя. Рассказываем, от носителей каких имен снега зимой не дождешься.

Дмитрий

По словам специалистов, обладатели имени Дмитрий в целом не слишком ладят с финансами. Как правило, отношения с деньгами у носителей этого имени достаточно напряженные - Димы редко добиваются больших успехов в карьере, как следствие, зарабатывают немного и относятся к своим кровным крайне прижимисто. Даже если бизнес Дмитрия однажды пойдет в гору, он вряд ли позволит себе разбрасываться деньгами налево и направо - скорее уж, только сильнее станет трястись над своим златом.

О том, чтобы побаловать свою избранницу или детей, мужчина с этим именем даже не подумает.

Роман

Обладатели красивого имени Роман, согласно неутешительным выводам экспертов в области эзотерики, практически не свойственна щедрость. Мужчины, которых родители нарекли Ромой, способны добиться больших карьерных высот и сколотить целое состояние.

Вот только поделиться своим благосостоянием даже с самыми близкими людьми носители имени не торопятся.

Кроме того, некоторые из них способны даже скрывать от окружающих точную сумму на банковском счете, чтобы избежать разговоров на тему, куда можно было потратить такие внушительные средства.

Константин

Умение распоряжаться деньгами - хорошее качество, однако не в том случае, если оно превращается в патологию. Носители имени Константин ведут свою личную бухгалтерию настолько тщательно, что порой переходят черту - в списки расходов попадает все, вплоть до покупки жевательной резинки.

Поначалу избранница Кости может обрадоваться такой скрупулезности - мол, рачительный будет хозяин, однако быстро поймет, что у него не допросишься денег даже на памперсы для ребенка.

Обладатели этого имени найдут тысяча и одну отговорку не расставаться со своими кровными.