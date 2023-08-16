Бегите без оглядки: эти фразы выдают скупердяев уже на первом свидании

Рассказывая об отрицательных качествах представителей противоположного пола, женщины часто выделяют скупость. Со скрягой действительно будет очень непросто построить здоровые отношения, ведь он слишком зациклен на том, чтобы считать каждую копейку.

А ведь распознать в мужчине скупердяя можно уже при первой встрече на свидании. «Красными флажками» станут определенные фразы, прозвучавшие от него.

Так, если бойфренд приходит на праздник с пустыми руками, легкомысленно заявляя: «Подарок остается за мной», то это повод насторожиться. Скорее всего, такой мужчина с удовольствием сядет избраннице на шею при первой возможности.

Жадность также проявляется в предложении «поделить все расходы пополам». И касается это не только похода в ресторан, но и покупок в магазине или отпуска.

Кроме того, часто скупердяи оперируют фразой «Не в деньгах счастье». Этим они как бы упрекают женщину в том, что она слишком меркантильная. С другой стороны, скряги порой могут довести избранницу до нервного срыва своими вопросами, зачем ей очередная покупка, даже если она сделала ее на свои деньги.