Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил

Человеческая жизнь состоит из черных и белых полос, взлетов и падений, достижений и неудач. Однако некоторых людей словно высшие силы оберегают – они гораздо реже оказываются в неприятных ситуациях и практически не испытывают финансовых затруднений. Как им это удается? Специалисты считают, что причиной тому служит расположение звезд – к определенным знакам зодиака покровительствует само мироздание. Испанские астрологи рассказали порталу Horoscopoverde, кто же в зодиакальном круге может рассчитывать на поддержку высших сил.

Овен

Представители огненного знака обладают прекрасной интуицией. Как правило, уже во время знакомства с новым человеком они чувствуют, стоит ли ему доверять. Внутренний голос подсказывает им, насколько выгодно ввязываться в ту или иную авантюру, и если возникают малейшие сомнения, Овен лучше побережет время и нервы. Если же его все-таки постигла неудача, на помощь быстро придут нужные люди.

А все потому, что Овну покровительствует само мироздание.

Близнецы

Люди, появившиеся на свет под знаком Близнецов, идут по жизни, что называется, на позитиве. Они предпочитают не зацикливаться на неприятных мелочах, а если на их пути возникнет какое-нибудь препятствие, отнесутся к нему философски, мол, что поделаешь, это неизбежно. Такой подход по душе высшим силам – им нравится открытый, увлеченный, незлобивый характер Близнецов.

Поэтому вселенная неизменно приходит на помощь представителям этого знака.

Лев

Уроженцы огненного знака жить не могут без острых ощущений и приключений. Гремучий коктейль из авантюризма, жажды свежих впечатлений и импульсивности нередко приводит к печальным последствиям – взрывные Львы то и дело попадают в какие-нибудь переделки. Однако благодаря вмешательству высших сил раз за разом выходят сухими из воды.

Астрологи говорят, что Львы обладают даром любую ситуацию обернуть в свою пользу.

Дева

Рожденные под знаком Девы и сами порой удивляются своему везению. Только подумали о том, как хорошо было бы съездить куда-нибудь в отпуск, как им на глаза попадается реклама туров со скидкой. Хотели выучить французский язык – и вот по соседству открывается языковая школа.