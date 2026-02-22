Оповещения от Киноафиши
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад

Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад

22 февраля 2026 18:36
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад

Ровно через такой же, как и миллионы соотечественников великой актрисы.

Накануне 23 февраля принято говорить о защитниках. Но в этот день стоит вспомнить и тех, кто защищал Родину не с оружием в руках, а просто оставаясь человеком в аду. Алиса Фрейндлих – одна из них. На недавнем творческом вечере в Театре имени Ленсовета народная артистка рассказала о своём детстве, пришедшемся на блокаду Ленинграда.

Война началась, когда ей было шесть. Слишком мало, чтобы осознать масштаб бедствия, но достаточно, чтобы эти уроки впитались в кровь на всю жизнь.

«Терпение, дисциплина, самоотречение», – перечисляет Фрейндлих качества, которые воспитала в ней война.

Сначала, вспоминает она, все думали, что это ненадолго, потому и продукты раздавали щедро. А потом пришла зима. Холодная, голодная, бесконечная. Семье артистки пришлось менять домашние вещи на картошку.

Самым ярким воспоминанием тех лет актриса называет ожидание. Она помнит, как смотрела на часы, зная: когда большая и маленькая стрелки сойдутся, бабушка откроет шкафчик и даст тот самый дневной кусочек хлеба.

Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад

Спасалась семья и изобретательностью бабушки – та кидала в кипяток гвоздику, лимонную кислоту или даже соду, превращая воду в «шипучку». Маленький праздник посреди большого горя.

В школу Алиса пошла во вторую военную зиму, в восемь лет. Сидели в классах в пальто и рукавичках, писали на полях старых газет – тетрадей не было. А весной газоны засаживали огородом: морковкой, картошкой, свеклой.

Но было в том страшном времени и место для чуда. Фильм «Два бойца» с Марком Бернесом Алиса Бруновна посмотрела 42 раза. Она специально мыла полы в коммуналке, чтобы заработать на билет.

«Это был такой восторг и слезы. У меня рождались сильные эмоции – от этого маленького, но важного детского опыта», – призналась звезда «Служебного романа».

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
