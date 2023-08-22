Бедственное положение: Шепелев и его новая семья проедают последние деньги
Ведущий остался без источника дохода.
Дмитрий Шепелев изо всех сил старается делать хорошую мину при плохой игре. Телеведущий полагал, что после ухода из шоу «На самом деле» быстро найдет работу в более достойном проекте. Но теперь вынужден проедать вместе с женой, приемной дочерью и двумя сыновьями последние сбережения.
Правду о бедственном положении бывшего зятя раскрыл Владимир Копылов. Отец ныне покойной Жанны Фриске наблюдает за жизнью своего 10-летнего внука Платона. И то, что он видит, его совсем не радует.
Владимир Борисович недоволен тем, что Шепелев не может обеспечить своему сыну отпуск. По его словам, достойных заработков у звезды экрана не осталось, а те деньги, которые после себя оставила экс-солистка «Блестящих», давно сняты со счетов.
Успокаивает Копылова лишь то, что у Платона есть квартира, раньше принадлежавшая его знаменитой матери.
«Это единственное, что ребенку достанется», — заметил отец певицы в беседе с порталом ProZvezd.