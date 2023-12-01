Бедный Жорж Милославский: настоящая концовка «Ивана Васильевича» была слишком жестокой

Комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» не теряет своей популярности уже пятьдесят лет. Поклонники регулярно пересматривают любимый фильм и осыпают его комплиментами. При этом мало кто догадывается, что изначально постановщик и сценарист Владлен Бахнов придумали совершенно другой финал для картины.

Так, в последних сценах фильма вору Жоржу Милославскому удается убежать от сотрудников милиции. Вся страна переживала за судьбу обаятельного преступника. Однако, по изначальной задумке создателей фильма, Милославскому не удается спастись от правосудия.

Сначала вор действительно убегает и прячется в телефонной будке. Но уже в следующей сцене сотрудники милиции задерживают его в речном трамвайчике и уводят на допрос. Из этого эпизода становится ясно, что на свободу Милославский выйдет уже совсем не скоро.

Однако цензура заставила Гайдая вырезать этот эпизод. Чиновники не раскрыли, что именно их смутило в сцене, но режиссеру все равно пришлось изменить судьбу своего героя.