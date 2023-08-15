Бедный ребенок: Шепелев держит сына от Фриске в черном теле

Дмитрий Шепелев не прячет старшего сына Платона от публики. Но, как оказалось, телеведущий далеко не все рассказывает поклонникам о жизни любимого сына. Некоторые подробности его воспитания звезда экрана предпочитает скрывать.

О том, что шоумен держит наследника в черном теле, публично заявил Владимир Копылов. Отец ныне покойной Жанны Фриске выразил полную уверенность в том, что его дочь была бы в ужасе из-за того, как Шепелев обращается с их дитем.

Общаясь с журналистами, он возмутился тому, что ведущий не позволяет Платону слушать песни матери. К тому же Дмитрий ничего не рассказывает сыну о Жанне. Прокомментировал Владимир Борисович и тот факт, что с недавних пор у его внука появились социальные сети.

Копылов подчеркнул, что свой блог Платон не может вести самостоятельно — за него это делает отец.