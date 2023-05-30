Бедный Кончаловский: Высоцкая публично объявила об уходе

Юлия Высоцкая крайне редко высказывается о личном. Неожиданно для поклонников актриса прервала молчание, выступив с пугающим заявлением.

Не так давно на телеведущую обрушились с травлей из-за шоу «Едим дома». Интернет-пользователи откровенно насмехаются над странными рецептами, которыми долгие годы делилась звезда со зрителями. Кулинарный талант знаменитости вызвал большие сомнения. Многие считают, что Высоцкая все это время издевалась над россиянами, заставляя их готовить сомнительные блюда.

Между тем невольным свидетелем жесткой травли стал муж знаменитости — Андрей Кончаловский. В Сети жалеют режиссера, вынужденного на старости лет жить с той, над кем насмехается вся страна. Вдобавок к этому Юлия спровоцировала слухи о разладе в собственной семье. В соцсетях актриса объявила о своем уходе.

«Закрой за мной дверь, я ухожу», — написала Высоцкая под серией своих снимков.

Подписчики гадают, откуда и куда уходит Юлия. Кто-то полагает, что знаменитость больше не появится на съемочной площадке своей программы, но большинство считает, что артистка пожалела бедного Кончаловского и поставила точку в их отношениях.