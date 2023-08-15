Бедные женщины: в этой индийской деревне рождаются сплошные близнецы

От снимков из поселения может двоиться в глазах.

Женитьба братьев-близнецов на сестрах-близняшках — это редкое, но все-таки не уникальное событие. А вот двойное бракосочетание, на котором одинаковые женихи, невесты и даже священники — это уже действительно единственный в своем роде случай.

На свадьбе этих пар удвоились не только новобрачные, но даже алтарники и девочки-цветочницы. Даже некоторые гости на церемонии присутствовали в «двойном экземпляре».

Дело в том, что свадьба проходила в особенном месте — индийской деревне Кодинхи. Особенность этого населенного пункта в том, что там аномально часто рождаются близнецы и двойняшки. На две тысячи семей во всей деревне четыре сотни пар одинаковых мужчин и женщин.

Ученые разводят руками: причина такой удвоенной рождаемости до сих пор неизвестна. Зато свадебные церемонии у них выглядят очень эффектно — вдвое больше любви и счастья на радостных лицах новобрачных.