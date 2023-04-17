Бедные женщины: как надо было выглядеть в 19-м веке, чтобы понравиться мужчинам

Времена 19-го века в области красоты подвергали женскую психику большим стрессам. Факты, которые описаны ниже, шокировали многих читателей.

Ранее считалось, что красота девушки заключается в ее утонченности и духовности. Принятыми стереотипами красоты считались манерность и бледность кожи. Девушки, похожие на ангелов, в прямом смысле этого слова были настоящим эталоном женской грации.

Девушек разделяли на представительниц высшего и низшего класса. Ко второму классу относились те девушки, у которых на лице проявлялись веснушки или их кожа была смуглой. Трендом, которым пользовались женщины 19-го века, являлось отбеливание лица. Оно происходило с помощью свинца, который негативно воздействовал на кожу.

Выведение веснушек проводилось с помощью двухлористой ртути. А вот нанесение макияжа вообще считалось сущим адом для того времени. Девушки красили брови ядовитой сурьмой, а для более выразительного взгляда капали в глаза сок белладонны.

Такие жуткие методы красоты считались нормой в 19-м веке, и многие женщины готовы были жертвовать своим здоровьем, чтобы не оказаться в низшем классе.