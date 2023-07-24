«Бедные люди»: от ужасной правды о передаче «Жди меня» мурашки по коже

Создатели проекта не всегда заботятся о своих героях.

В течение многих лет шоу «Жди меня» находит пропавших людей и объединяет близких. Проект не теряет своей актуальности и популярности, а миллионная аудитория наблюдает за душещипательными историями. При этом далеко не все знают, что происходит за кулисами шоу.

Как оказалось, редакторы программы не всегда честны с героями. Именно к ним приходят десятки людей за помощью. Но они, если им удается найти пропавших, не стремятся обрадовать людей, а специально ждут эфира.

«Бедные люди жили и не знали, что тот, кого они искали, нашелся. Редакторы говорили, что столько лет ждут, поэтому подождут еще два месяца», — признались волонтеры программы.

Делается же это ради высоких рейтингов. Продюсеры шоу стремятся показать в кадре правдивые эмоции и счастье тех, кто нашел своих близких. Поэтому специально вводят их в заблуждение.