«Бедные его дети»: люди узнали о Киркорове такое, что теперь не могут прийти в себя
Фанаты начали переживать за состояние музыканта.
Филипп Киркоров никогда не скрывал свою любовь к косметологии и пластической хирургии. Артист регулярно отправлялся к специалистам, которые поддерживали его молодость, а в начале этого года решился сразу на несколько серьезных процедур.
Так, по данным СМИ, певец избавился от лишних килограммов, приподнял брови с помощью ботокса и теперь регулярно меняет прически. И, как утверждает его пластический хирург, намерен в ближайшее время провести еще не одну операцию.
Пользователи Сети были шокированы попытками Киркорова преобразиться. По их мнению, 56-летнему артисту пора обратиться к психологу, ведь его страсть к омоложению выглядит болезненно. Другие же уверены, что операции артиста пагубно влияют на его детей, ведь они растут в весьма напряженной обстановке.
«Бедные его дети... Мне кажется, тяжело расти с таким отцом», «Зря он рискует здоровьем», «Жалко Аллу и Мартина», «А детям его тяжело, наверное, от его экспериментов», — рассуждают фанаты.