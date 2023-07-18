«Бедные его дети»: люди узнали о Киркорове такое, что теперь не могут прийти в себя

Филипп Киркоров никогда не скрывал свою любовь к косметологии и пластической хирургии. Артист регулярно отправлялся к специалистам, которые поддерживали его молодость, а в начале этого года решился сразу на несколько серьезных процедур.

Так, по данным СМИ, певец избавился от лишних килограммов, приподнял брови с помощью ботокса и теперь регулярно меняет прически. И, как утверждает его пластический хирург, намерен в ближайшее время провести еще не одну операцию.

Пользователи Сети были шокированы попытками Киркорова преобразиться. По их мнению, 56-летнему артисту пора обратиться к психологу, ведь его страсть к омоложению выглядит болезненно. Другие же уверены, что операции артиста пагубно влияют на его детей, ведь они растут в весьма напряженной обстановке.