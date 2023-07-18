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«Бедные его дети»: люди узнали о Киркорове такое, что теперь не могут прийти в себя

18 июля 2023 21:00
«Бедные его дети»: люди узнали о Киркорове такое, что теперь не могут прийти в себя

Фанаты начали переживать за состояние музыканта.

Филипп Киркоров никогда не скрывал свою любовь к косметологии и пластической хирургии. Артист регулярно отправлялся к специалистам, которые поддерживали его молодость, а в начале этого года решился сразу на несколько серьезных процедур.

Так, по данным СМИ, певец избавился от лишних килограммов, приподнял брови с помощью ботокса и теперь регулярно меняет прически. И, как утверждает его пластический хирург, намерен в ближайшее время провести еще не одну операцию.

«Бедные его дети»: люди узнали о Киркорове такое, что теперь не могут прийти в себя

Пользователи Сети были шокированы попытками Киркорова преобразиться. По их мнению, 56-летнему артисту пора обратиться к психологу, ведь его страсть к омоложению выглядит болезненно. Другие же уверены, что операции артиста пагубно влияют на его детей, ведь они растут в весьма напряженной обстановке.

«Бедные его дети... Мне кажется, тяжело расти с таким отцом», «Зря он рискует здоровьем», «Жалко Аллу и Мартина», «А детям его тяжело, наверное, от его экспериментов», — рассуждают фанаты.

Фото: Legion-Media, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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