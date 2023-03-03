Бедные дети: сейчас из-за этого запрета времен СССР родители бы устроили страшный скандал

Еще не так давно жизнь школьников была полна ограничений.

Жизнь во времена СССР значительно отличается от быта современной России. Различия прослеживаются везде, в том числе и в обычной школе, где к ученикам выставлялись весьма строгие требования.

Так, девочкам было запрещено носить на занятия серьги. Считалось, что украшения отвлекают, а в школе главное — дисциплина, а не внешний вид. Поэтому даже миниатюрные серьги приводили к скандалу и выговорам.

При этом по традиции советские родители прокалывали уши своим наследницам еще в детстве. И из-за этого с ранних лет девочки носили украшения, чтобы проколы не зарастали, поэтому старались тайком пронести серьги в школу.

Сегодня же подобных запретов практически не существует. Лишь в исключительных учебных заведениях остаются высокие требования к внешнему виду, а в большинстве школ дети могут самовыражаться практически как хотят.