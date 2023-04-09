Бедные дети: Салибекова из «Дома-2» раскрыла шокирующую правду о Тигране

Развод Юлии и Тиграна Салибековых стал настоящим шоком для их поклонников. Сразу же после расставания звезда «Дома-2» признавался, что будет встречаться со своими наследниками и не оставит сыновей, несмотря на размолвки с их матерью. Однако, как оказалось, он не собирается общаться с бывшей семьей, а при последней встрече устроил настоящую истерику.

По словам Юлии, не так давно впервые за несколько месяцев Тигран приехал навестить детей, совместив это с днем рождения среднего сына. Однако во время праздника он начал устраивать ссору, из-за чего дети не сдержались и попытались защитить мать.

«Он стал выбивать двери. Дети стали защищать меня, обматерили его», — цитирует слова знаменитости «СтарХит ».

В итоге теперь, как утверждает звезда экрана, ее экс-супруг вновь отказывается видеться с ней и с сыновьями. Якобы он обиделся на них за резкие слова. При этом сам Тигран уверяет, что именно Юлия запрещает ему свидания и препятствует даже обычным телефонным разговорам.