«Бедные дети»: разъяренные россияне накинулись на Прилучного
Артист сумел разозлить даже своих преданных поклонников.
Год назад Павел Прилучный вновь связал себя узами брака. Избранницей артиста стала его коллега Зепюр Брутян, которая теперь регулярно появляется в публикациях знаменитости. При этом далеко не все подписчики артиста ценят его романтические признания супруге.
Дело в том, что несколько дней назад Брутян отметила свое 27-летие. В честь праздника звезда экрана устроил эффектный концерт, о котором рассказал в своем блоге: он подарил имениннице выступление файер-шоу и уличных артистов.
Пользователи Сети с недовольством отреагировали на публикацию. В комментариях многие обвинили артиста в хвастовстве, а другие вспомнили, что после развода он забыл о детях и даже позволил себе пропустить недавний день рождения своего ребенка.
«10-летие сына было проигнорировано, зато для жены понты на понтах», «Для детей такие шоу намного важнее. На день рождения сына даже не приехал», «Дети тоже становятся как будто бывшими вместе с женами», — негодуют подписчики.