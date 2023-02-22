«Бедные дети»: разъяренные россияне накинулись на Прилучного

Год назад Павел Прилучный вновь связал себя узами брака. Избранницей артиста стала его коллега Зепюр Брутян, которая теперь регулярно появляется в публикациях знаменитости. При этом далеко не все подписчики артиста ценят его романтические признания супруге.

Дело в том, что несколько дней назад Брутян отметила свое 27-летие. В честь праздника звезда экрана устроил эффектный концерт, о котором рассказал в своем блоге: он подарил имениннице выступление файер-шоу и уличных артистов.

Пользователи Сети с недовольством отреагировали на публикацию. В комментариях многие обвинили артиста в хвастовстве, а другие вспомнили, что после развода он забыл о детях и даже позволил себе пропустить недавний день рождения своего ребенка.