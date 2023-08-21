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Бедные дети: от жуткой правды о Кесем-султан мурашки по коже

21 августа 2023 06:30
Бедные дети: от жуткой правды о Кесем-султан мурашки по коже

Госпожа легко шла по головам.

Многие зрители «Великолепного века» осуждали Хюррем за то, что та жестоко обращалась со своей дочерью. Но в семье Османов была женщина, которой Роксолана и в подметки не годилась.

От правды о том, как Кесем-султан обходилась со своими детьми, мурашки по коже. Ради своих целей она была готова на все — даже пожертвовать благополучием собственных наследников.

Например, чтобы заключить выгодный политический союз, Кесем-султан выдала замуж свою дочь Айшу, когда той было всего шесть лет. Мужем девочки стал пожилой Насух-паша, которого впоследствии уличили в коррупции и казнили. На тот момент его жене было девять лет. Долго вдовой Айша не оставалась — она еще не раз выходила замуж.

Не сжалилась Кесем и над своей внучкой.

Когда Кайе было 11 лет, ее выдали замуж за 40-летнего Тымакчи Мелек Ахмеда-пашу. Выходит, что госпожа легко торговала своими близкими, нисколько не жалея их в своих политических играх.

Фото: кадр из сериала "Великолепный век. Империя Кесём" (2015-2017)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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