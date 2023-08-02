Бедняк, неуч, муж «уродины»: каким на самом деле был д’Артаньян
Как далек он был от образа из романа Дюма.
Многие думают, что персонажи романа Александра Дюма «Три мушкетера» являются полностью вымышленными. Однако это не так. Д’Артаньян и его друзья действительно существовали, хотя и несколько отличались от своих персонажей. Но и общих черт, которые нашли отражение в романе, было немало.
Так, полное имя прототипа звучало как Шарль Ожье де Батс де Кастельмор, шевалье д’Артаньян. Он действительно был родом из Гасконии и прибыл в Париж с рекомендательным письмом и без гроша в кармане. Вот только верность королю и ненависть к кардиналу — чистый вымысел. В реальности все было наоборот.
Д’Артаньян был доверенным лицом Мазарини и служил ему верой и правдой. Кроме того, он был невеждой. Гасконец не мог осилить без ошибок даже одного предложения. Что, правда, не помешало ему прославиться и все же сколотить состояние. Частично его финансовое положение поправил и брак. Только и жена его была далека и от Констанции, и от Миледи. Супругой д’Артаньяна была некрасивая старая дева.