Бедняк, неуч, муж «уродины»: каким на самом деле был д’Артаньян

Многие думают, что персонажи романа Александра Дюма «Три мушкетера» являются полностью вымышленными. Однако это не так. Д’Артаньян и его друзья действительно существовали, хотя и несколько отличались от своих персонажей. Но и общих черт, которые нашли отражение в романе, было немало.

Так, полное имя прототипа звучало как Шарль Ожье де Батс де Кастельмор, шевалье д’Артаньян. Он действительно был родом из Гасконии и прибыл в Париж с рекомендательным письмом и без гроша в кармане. Вот только верность королю и ненависть к кардиналу — чистый вымысел. В реальности все было наоборот.

Д’Артаньян был доверенным лицом Мазарини и служил ему верой и правдой. Кроме того, он был невеждой. Гасконец не мог осилить без ошибок даже одного предложения. Что, правда, не помешало ему прославиться и все же сколотить состояние. Частично его финансовое положение поправил и брак. Только и жена его была далека и от Констанции, и от Миледи. Супругой д’Артаньяна была некрасивая старая дева.