Бедняга: испугаетесь, увидев фото мачехи Бри из «Отчаянных домохозяек» после пластики

В мире нет девушки, которая бы не проводила свой вечер пятницы за просмотром «Отчаянных домохозяек». Наверняка каждая зрительница помнит шикарную мачеху Бри, которую сыграла актриса Кэрол Бернетт. Но то, как она выглядит сейчас, сложно выразить словами.

На форумах недавно высветилась информация о том, что Кэрол Бернетт призналась в проведении пластических операций на лице. У женщины сейчас ужасная мимика, которую удалось поймать папарацци. На фотографии видно, что операция была проведена неудачно. На кадре можно заметить, что она еле улыбается, а постоянные подтяжки сыграли злую шутку.

Наверняка зрители помнят внешний вид актрисы в «Отчаянных домохозяйках», потому что наблюдали за ней с особым восхищением. Кэрол Бернетт уже давно не та. Сама актриса призналась в проведении операции по увеличению подбородка.