Бедность и любовные страдания: какие напасти ждут знаки Зодиака в конце 2022 года

Астрологи рассказали, с какими подводными камнями столкнутся разные знаки до конца года.

Символ текущего года, Голубой Водяной Тигр - зверь не только благородный и величественный, но еще и довольно своенравный. Под занавес года он приготовил для разных знаков зодиака испытания и трудности - избежать их все равно не получится, а вот минимизировать ущерб вполне реально.

Овен

Представителей огненного знака ждет грандиозная ссора с самыми близкими людьми. Чтобы не встречать Новый год в одиночестве, знаку придется умерить свой пыл и научиться идти на компромисс.

Телец

Людям, рожденным под знаком Тельца, нужно остерегаться проблем со здоровьем.

Важно беречь себя и избегать переохлаждений, иначе негативных последствий не миновать.

Близнецы

Воздушный знак потерпит фиаско на любовном фронте. Астрологи предупреждают Близнецов - их эгоизм еще неоднократно сослужит им плохую службу.

Рак

В конце года Раки столкнутся с материальными трудностями. Чтобы не оказаться с пустыми карманами, лучше избегать импульсивным трат и поискать альтернативные источники дохода.

Лев

Импульсивные и взрывные Львы рискуют крепко повздорить со своими родителями или детьми. Конфликты между разными поколениями неизбежны, но важно не усугублять их.

Дева

Девам астрологи советуют на время затянуть пояса. В обратном случае шопоголизм уроженцев земного знака может пустить их по миру.

Не самая приятная перспектива, согласитесь.

Весы

У Весов могут возникнуть трудности с долгами. Чтобы не начинать следующий год с разборок с кредиторами, лучше умерить свои аппетиты и не тратить деньги налево и направо.

Скорпион

Тяжелый характер Скорпиона - частая причина для конфликтов в руководством. Им следует быть осторожнее - очередные разногласия с начальством могут стоить места работы.

Стрелец

Для Стрельца нет ничего неприятнее, чем заболеть и временно “выпасть из обоймы”. Звезды предостерегают этот знак от выгорания - трудоголизм может довести их до больничной койки.

Козерог

Даже мегавнимательный Козерог иногда может потерять бдительность и стать жертвой мошенников.

Девиз этого знака в ближайшие месяцы - “Доверяй, но проверяй”.

Водолей

У Водолеев возможны проблемы с ментальным здоровьем. Лучшая профилактика - уединение, приятные процедуры для себя любимого, полноценный отдых.

Рыбы

Небесные светила предостерегают Рыб от измены партнера. Водному знаку следует держать ухо востро, чтобы не стать жертвой обмана.