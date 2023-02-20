Бедное животное: народ яростно набросился на Волочкову из-за кота

Анастасия Волочкова никогда не скрывала свою любовь к домашним животным. В течение многих лет в ее доме живут несколько котов, о чем она рассказывает в социальных сетях. При этом многие с осуждением относятся к любви Волочковой, обвиняя ее в жестоком обращении с животными.

Дело в том, что не так давно балерина отправила своего кота Риччи в специальную клинику, где ветеринары провели ему диагностику и несколько уходовых процедур. По словам Волочковой, в больнице питомец провел сутки, но вернулся довольным.

Решение отправить Риччи в незнакомую больницу на один день шокировало подписчиков Волочковой. По их мнению, балерина специально подвергает животное такому сильному стрессу, потому что не может самостоятельно вычесать его. В итоге из-за ее халатного отношения у кота может испортиться психика.