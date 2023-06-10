Бедненько, но чистенько: в Сеть попали фото из дома Нины Усатовой

Любимая народная артистка Нина Усатова совсем не страдает звездной болезнью. Об этом говорит даже обстановка в загородном доме актрисы, который расположен в Ленинградской области.

Усатова приобрела эту недвижимость еще 25 лет назад. До этого дом принадлежал другим собственникам в течение 15 лет. Актриса бывает на даче между съемками и гастролями, чтобы восстановить здесь свои силы и энергию.

В Интернет попали некоторые снимки из дома Усатовой. Обстановка внутри скромная и бедноватая, но душевная. Там чисто, уютно и тепло, словно в доме доброй русской сказочницы. Внутри есть печь из кирпича, которая придает жилищу особый колорит.

«Приятная актриса. И дача ей соответствует», «Замечательная актриса, и, судя по обстановке, человек душевный», — написали умиленные пользователи Сети.

В рамках программы «На дачу!» с Наташей Барбье актрисе установили новую кровлю. Нина Николаевна осталась довольна результатом и восхитилась трудолюбием работников.