Бедная наша психика: этот персонаж из советского мультика пугал до ужаса

Советские мультфильмы подарили зрителям множество ярких образов. Вот уже несколько поколений признаются в любви героям, однако некоторые персонажи наводят ужас на поклонников.

Одним из таких мультфильмов стал «Аленький цветочек», показанный в 1952 году. В нем героиня оказывается на острове, где живет загадочный купец с таинственной репутацией.

Первую часть «Цветочка» зрители даже не видят купца, но после все же знакомятся с ним. На экране появляется жуткая фигура с бесформенными зрачками и огромным ртом. Сотни юных зрителей были шокированы персонажем, который вселял в них ужас.

При этом создатели не собирались делать купца жутким. Они специально не использовали страшную музыку и другие художественные элементы, но, как оказалось, одной лишь внешности героя было достаточно.

В итоге режиссеру Льву Атаманову удалось создать один из самых ярких и пугающих образов в советской анимации, который до сих пор не оставляет зрителей равнодушными.