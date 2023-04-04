Бедная девочка: посмотрите на звезду Голливуда, которая в 19 лет выглядит на 40

Загадочная девочка Одиннадцать — эта роль в сериале «Очень странные дела» стала трамплином для Милли Бобби Браун. Гораздо больше странностей в жизни самой Милли — 19-летняя актриса выглядит невероятно зрелой 40-летней женщиной.

Поклонники кинозвезды теряются в догадках. Одни просто не понимают, как можно в столь юном возрасте выглядеть по-взрослому. Другим непонятно, зачем так состаривать юную артистку. Они советуют знаменитости уволить своих стилистов.

Вместо того, чтобы подчеркнуть ее природную подростковую красоту, визажисты перед каждым выходом в свет накладывают массу тонального крема и пудры, делают яркий макияж с темными smoky eyes и яркой помадой. Стилисты же подбирают для Браун провокационные мини, лоферы на грубой подошве или шпильки.

В Сети пишут, что такая стратегия — осознанный выбор Милли и ее команды. Цель, которую она преследует, заключается в том, чтобы получить как можно больше модельных и рекламных контрактов.