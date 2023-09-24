Бедная Алиса: взбешенный Тепляков сорвался на унизительную отповедь

Внимание к семье юных гениев не угасает до сих пор.

Девятилетняя Алиса Теплякова удивила всю страну: в девять лет девочка успешно сдала ЕГЭ и поступила на психологический факультет МГУ. Правда, далеко не все верят в особые способности малышки. Хейтеры считают, что деспотичный папа лишает бедняжку, а также ее братьев и сестер детства.

После череды скандалов Евгений Тепляков не оставляет попыток воспитать вундеркиндов. Самопровозглашенный педагог ведет YouTube-канал, посвященный своим детям, и не устает отбиваться от нападок хейтеров. Недавно мужчина пожаловался, что некая завистница постоянно жалуется на его семью в различные инстанции.

Женщина предпринимает попытки закрыть частный детский сад Теплякова, в котором занимаются его дочки и сыновья. Сам герой считает даму психически нездоровой.