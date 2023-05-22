Беда с лицом: внешний вид Бузовой взволновал народ, вот что с ней не так
Звезда снова подверглась критике.
Певица, ведущая и светская львица Ольга Бузова вызывает противоречивые чувства у публики. Одни ее боготворят, другие разносят ее персону в пух и прах.
Многие говорят, что Бузова потерялась во времени и забыла, что ей 37 лет. Ведь артистка до сих пор одевается как 16-летний подросток — ярко, эпатажно и вычурно. Много вопросов вызывает и ее «тяжелый» неестественный мейкап.
Пользователи Сети отмечают, что Бузова перебарщивает со «штукатуркой»: толстый слой тонального крема, чрезмерный акцент на скулах, густо накрашенные глаза, карикатурные брови. Все это явно не красит певицу, а делает ее посмешищем. Кто-то заключил, что у Ольги «беда с лицом», а все эти меры нужны для прикрытия жутких дефектов кожи.
Также о макияже Бузовой высказался звездный визажист Сердар Камбаров. Чтобы не обидеть Ольгу, он деликатно отметил, что ее образу не хватает свежести и чистоты.
«Ощущение, что хочется облегчить немного макияж», — высказался Сердар на шоу «Алена, блин!» в соцсети «ВКонтакте».