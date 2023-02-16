Беда не приходит одна: дочь покойной Юлии Началовой раскрыла все карты

С трагической смерти певицы Юлии Началовой прошло уже три года. Это время выдалось непростым для ее семьи. Несмотря на то, что близкие артистки пытались уберечь ее наследницу Веру от неприятностей, девочка испытала много горя. Сначала — массовое обсуждение последних дней жизни матери в прессе, потом — суд с экс-возлюбленным Началовой, хоккеистом Александром Фроловым.

После развода отец Веры Евгений Алдонин оставил бывшей семье шикарную квартиру. Но певица заняла у Фролова около 20 млн рублей, в счет долга переписав на него половину прав на жилье. После ее трагической смерти спортсмен потребовал причитающиеся ему квадратные метры и был готов выселить Веру из апартаментов. Сторона Началовой суд проиграла. Квартиру выставили на продажу, чтобы средства за нее могли поделить наследница Юлии и Фролов. Но уже больше года на недвижимость не находится желающих.

16-летняя Вера живет с бабушкой и дедушкой, но много времени проводит и с семьей отца. В трогательных интервью девочка говорит, что до сих пор не может смириться с утратой мамы. Когда она нашла ее карту желаний, то обнаружила, что певица мечтала о большом доме, любящем мужчине и рождении сына. Но всем этим желаниям сбыться было не суждено, пишет «СтарХит ».