Беда не приходит одна: что роль в «Великолепном веке» сделала с Хюррем из сериала

Мерьем Узерли прославилась на весь мир благодаря главной роли в сериале «Великолепный век». В течение нескольких лет зрители, затаив дыхание, наблюдали историю Хюррем-султан, расхваливая актерский талант знаменитости. Но мало кто догадывался, насколько сложным оказался этот образ для самой исполнительницы.

Как призналась Узерли, Хюррем стала для нее самым сильным и впечатляющим персонажем, который ей приходилось играть. От серии к серии артистка перевоплощалась в героиню, но каждый раз ловила себя на мысли, что отдает всю себя этой роли. В итоге Узерли поняла, что ей не хватает сил оставаться самой собой, и она превращается в возлюбленную Сулеймана Великого.

«Я чувствовала, что я могла лишь сохранить ее в живых и забыть себя», — призналась артистка в одном из интервью.

Постоянное напряжение так сильно сказалось на знаменитости, что во время работы над третьим сезоном она неожиданно покинула сериал. Как оказалось, в то время артистка пережила уже несколько нервных срывов и больше не могла работать, поэтому решила оставить шоу, несмотря на возможные последствия нарушения контракта.