Беда настоящего мужчины: Карла III сегодня стыдится каждый британец
Монарх выставил себя на посмешище.
Карл III не раз подвергался критике со стороны своих соотечественников. Казалось, что, будучи королем Великобритании, старший сын Елизаветы II точно знает, как не попасть впросак, но не тут-то было.
Монарх в очередной раз заставил публику говорить о себе. Если раньше Карла III высмеивали за его толстые пальцы на руках, сравнивая их с сосисками, то на днях ему удалось удивить широкую общественность кое-чем другим.
Вместе с супругой, королевой-консортом Камиллой Паркер-Боулз, монарх посетил одну из старейших мечетей Лондона. Там короля попросили не нарушать строгие традиции и снять обувь. Карл не стал перечить. И тут наружу вышла беда настоящего мужчины — носок монаршей особы оказался дырявым.
Теперь Карла III стыдится каждый британец. Многие не понимают, как такой чопорный человек, как отец принца Гарри, мог позволить себе нечто подобное. Впрочем, нашлись у монарха и защитники. Некоторые полагают, что он настолько озабочен скандальными мемуарами опального сына, что попросту забыл проверить целостность своих носков.