ББТ 75-21: эту шутку в «Операции "Ы"» россиянам уже не понять, а разгадка проста

Леонид Гайдай любил наполнять свои фильмы различными комичными деталями, которые были едва заметны на первый взгляд, но при внимательном просмотре делали сцену смешнее. При этом некоторые из них уже настолько устарели, что зрители их не замечают.

Так, в третьей новелле фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» Трус, Балбес и Бывалый садятся в миниатюрный автомобиль, который является специальной мотоколяской СМЗ С-ЗА. Именно такие машины советская власть выдавала инвалидам, которые и могли на них передвигаться, поэтому водитель грузовика в одной из сцен и ищет водителя машины, человека с ограниченными возможностями, но встречает Бывалого.

«Не шуми, я инвалид», — отвечает ему закоренелый преступник.

После же все трое злоумышленников садятся в автомобиль, становятся видны его номера — ББТ 75-21. Как оказалось, Гайдай зашифровал в нем аббревиатуру из первых букв имен криминальной троицы. Цифры же означали стоимость бутылки водки в то время.

Первые зрители, увидевшие картину, сразу же понимали тайные знаки Гайдая. Однако со временем начали забывать об этом, и смысл, вложенный режиссером, потерялся.