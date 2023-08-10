Базанов неудачник только в «Реальных пацанах»: увидев его жену, обзавидуетесь

Алексей Базанов прославился благодаря роли полицейского в сериале «Реальные пацаны». В ситкоме он исполнил роль скромного помощника участкового, растяпы и неудачника. Но в личной жизни у артиста все совсем наоборот. Он настоящий везунчик, женившийся на яркой красавице.

В жизни Алексей, как и его герой, бывает немного робким, но всегда открыт и доброжелателен. Наверное, именно это позволило ему покорить сердце красавицы Василисы. Слава артисту тут никак не помогла: они познакомились задолго до его звездной роли в «Реальных пацанах». Девушка работала администратором в одном из пермских ресторанов.

В отношениях с Василисой Алексей всегда проявлял себя как настоящий романтик. Даже предложение он сделал в особенном месте — отвез возлюбленную в Сочи во время Олимпийских игр. С тех пор пара не расстается. Они сыграли простую свадьбу в Перми, а уже через год стали родителями.