Базанов из «Реальных пацанов» на себя не похож: убедитесь сами

Ситком «Реальные пацаны» прославил Алексея Базанова на всю страну. Актер сыграл нелепого полицейского и помощника участкового Базанова — по задумке создателей, многих героев звали так же, как и самих актеров.

Алексей начинал свой творческий путь как участник команды КВН. Однако долгое время он не появлялся на сцене, а числился как сценарист и режиссер-постановщик. К слову, Базанов приложил руку к созданию многих эпизодов «Реальных пацанов».

Роль полицейского-недотепы идеально подошла для Алексея. Уже на первых пробах он настолько вжился в образ, что у создателей ситкома не оставалось сомнений — идеальный кандидат найден. Помимо «Реальных пацанов» Базанов снялся в лентах «Адаптация», «ИИ Пирогова» и «Патриот». Все персонажи, созданные им, получились яркими и колоритными.

А недавно актер предстал в очень необычном виде. Базанов облачился в средневековое платье, надел парик и приклеил усы. Фанаты были в восторге от креативного образа Алексея, который совсем не походил на знакомого всем полицейского.