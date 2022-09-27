Байкера из «Укротительницы тигров» сгубила трагедия: врагу не пожелаешь

Павел Кадочников покорил сердца миллионов зрителей ролью байкера Федора Ермолаева из фильма «Укротительница тигров». Карьера актера скрадывалась весьма удачно, чего нельзя сказать о его личной жизни.

Артист был дважды женат и имел двоих сыновей. Константин родился в браке звезды с режиссером Татьяной Никитиной, а Павел — в браке с актрисой Розалией Котович. Своих наследников Кадочникову пришлось пережить.

Младший сын актера погиб в результате несчастного случая. Во время отдыха с женой и друзьями он залез на дерево, с которого упал и получил черепно-мозговую травму и многочисленные переломы. Через три дня Павел скончался.

Через три года после этого ушел из жизни и Константин, который пошел по стопам отца и стал актером. Причиной смерти звездного наследника стал инфаркт. Ему было всего 52 года.

Потеря двоих сыновей стала большим горем для Кадочникова. Актер заметно сдал: он резко постарел, стал немногословным и замкнутым. Но впереди его ждала еще одна трагедия.

В 1987 году Павел Петрович начал работу над фильмом «Серебряные струны», где выступал не только в качестве актера, но и в качестве сценариста. Поскольку Кадочников плохо видел, то диктовал сценарий своему напарнику Геннадию Смирнову.

Уже после премьеры фильма тот обратился в суд с требованием признать его единственным автором сценария. В качестве доказательства Смирнов предоставил ту самую рукопись. Подобное предательство стало большим потрясением для Кадочникова. Сердце артиста не выдержало, и в возрасте 72 лет он скончался от инфаркта.