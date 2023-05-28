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Батырев сделал предложение даме, внешность которой многих разочарует (фото)

28 мая 2023 06:00
Батырев сделал предложение даме, внешность которой многих разочарует (фото)

Избранницу звезды трудно назвать красоткой.

Антон Батырев уже не раз пытался создать крепкую семью. Актер не отчаивается — после трех разводов он не прочь снова отправиться в ЗАГС.

Вот уже больше двух лет звезда экрана состоит в отношениях с Анной Савельевой, которая моложе на 15 лет. Артист признался, что наконец-то встретил ту самую. Батыреву нравится характер возлюбленной, поскольку она не устраивает истерики и не считает свои интересы важнее интересов других. Но самое главное, по словам знаменитости, что его избранница не по годам умна.

Антон решил не тянуть резину и уже сделал предложение Савельевой. Вот только поклонников это не радует. Многие из них считают, что Батырев достоин более привлекательной спутницы жизни — внешность Савельевой многих разочаровала.

«Антон выглядит моложе», «Бывшая жена ему лучше подходила», — пишут недовольные интернет-пользователи в соцсетях под одним из снимков пары.

Батырев сделал предложение даме, внешность которой многих разочарует (фото)
Фото: соцсети, кадр из сериала "Швабра" (2019)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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