Батырев сделал предложение даме, внешность которой многих разочарует (фото)

Антон Батырев уже не раз пытался создать крепкую семью. Актер не отчаивается — после трех разводов он не прочь снова отправиться в ЗАГС.

Вот уже больше двух лет звезда экрана состоит в отношениях с Анной Савельевой, которая моложе на 15 лет. Артист признался, что наконец-то встретил ту самую. Батыреву нравится характер возлюбленной, поскольку она не устраивает истерики и не считает свои интересы важнее интересов других. Но самое главное, по словам знаменитости, что его избранница не по годам умна.

Антон решил не тянуть резину и уже сделал предложение Савельевой. Вот только поклонников это не радует. Многие из них считают, что Батырев достоин более привлекательной спутницы жизни — внешность Савельевой многих разочаровала.