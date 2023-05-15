Батя из «Морских дьяволов»: как живет актер, которого успели заживо похоронить

Путь Олега Чернова на актерском поприще ни у кого язык не повернется назвать простым и безоблачным. Палки в колеса на пути к мечте ему вставляла даже жена. Что уж говорить о внешних обстоятельствах, которые настойчиво сбивали молодого мужчину с намеченной дороги.

В юности Чернов мечтал стать врачом, затем передумал и поступил на санитарно-гигиенический факультет, но там продержался всего пару лет и бросил. Тяжелая жизненная ситуация вынудила молодого человека пойти работать на шахту. Но адский и вредный для здоровья труд беспокоил его отца, который и вынудил сына уйти с этой сложной, но оплачиваемой работы. Тем самым Чернов приблизился к своей истинной мечте — стать актером. После получения самого настоящего актерского диплома мужчина быстро стал популярным.

Однако беда пришла откуда не ждали. Жена Людмила была категорически против карьеры супруга. Настолько, что запретила ему общаться с единственным сыном на целых 20 лет. От своей цели артист не отступил. Он служил в двух театрах, а также снимался в невероятно популярных на тот момент картинах «Убойная сила-2», «Слепой», «Склифосовский», «Ключ Саламандры» и «Морские дьяволы».

Личная жизнь Чернова долгое время не складывалась. Сложно сказать, что было тому виной — слишком сильная любовь к работе или чрезмерная популярность, но избранниц артист менял как перчатки. Пока не встретил на съемках «Инспектора Купера» Марину Блейк. С коллегой по цеху Чернов счастлив и теперь, ведь именно с этой женщиной он обрел тихое семейное счастье, которое сейчас не готов менять на бесконечную работу.

С 2017 года о громких актерских проектах Чернова ничего не слышно. Прошел даже слух, что его уже нет в живых. Однако досужие домыслы брутального и фактурного артиста не волнуют. Он выбрал тихую семейную жизнь и без сожалений променял головокружительную карьеру на домашний уют. И, кажется, актер счастлив от своего выбора.