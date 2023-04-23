«Батоны и булки» позади: в этом пенсионере Гребенщикова из «Фабрики звезд» не узнать (фото)

«Фабрика звезд» подарила отечественному шоу-бизнесу множество ярких исполнителей. Одним из самых незаурядных участников проекта стал Миша Гребенщиков, он любил эпатировать публику и делал это великолепно.

Вот только успешную сольную карьеру артист так и не построил. Какое-то время такие песни музыканта, как «Танцы-обниманцы» и «Булки», были хитами, но затем его слава начала угасать.

Впрочем, Гребенщиков не растерялся и занялся продюсерской деятельностью, а также попробовал свои силы в качестве ведущего.

Но и петь он не перестал.

Недавно артист засветился в студии шоу «Песни от всей души», где вновь порадовал публику своим талантом. «Батоны и булки» остались в прошлом — музыкант замахнулся на наследие Владимира Высоцкого, исполнив его композицию под названием «Кони привередливые».

Между тем зрители обратили внимание не столько на вокал знаменитости, сколько на его внешность. Многие из них отметили, что певец заметно постарел: теперь в этом пенсионере невозможно узнать того самого задорного паренька с незатейливыми песнями.