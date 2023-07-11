Батон из фильма «Не болит голова у дятла» в одночасье исчез с экранов: участь жуткая

Актер Александр Богданов прославился в 16 лет, когда сыграл в картине «Не болит голова у дятла». Парню прочили большое будущее в киноиндустрии, но вскоре он пропал с экранов. Участь молодого актера оказалась такой, что кровь стынет в жилах.

Александр рано женился и даже успел завести двоих детей. Но когда ему было всего 27 лет, актер пропал. Его тело со множеством ранений и ожогов обнаружили на станции Дачная в Ленинградской области. Это преступление было одним из самых громких дел в 1985 году.

Следователи почти зашли в тупик, но им помогла бдительная пенсионерка. Актера видели в компании яркой блондинки Марианны Барсигян. Ее квартира была вымыта до блеска, но, вскрыв пол, милиционеры обнаружили кровь.

Выяснилось, что женщина встретила актера и уговорила его зайти в гости, чтобы послушать, как она поет. Там их обнаружил ревнивый сожитель Марианны Андрей Перцев. Он нанес Александру несколько ножевых ранений, а после попытался сжечь тело. Затем преступник заставил сожительницу помочь ему вывезти тело за город.

Перцев получил 15 лет, а Марианна благодаря содействию следствию осталась на свободе.