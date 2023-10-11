Баталов ненавидел одного актера, которого обожают миллионы: режиссера легко понять

Алексей Баталов прославился как актер таких выдающихся фильмов, как «Летят журавли» и «Москва слезам не верит», но на этом звезда не остановилась. Талантливый человек талантлив во всем: Баталов успел поработать и как режиссер, и как наставник во ВГИКе. Мужчина выпустил семь курсов молодых артистов.

Одним из учеников мэтра был и Андрей Мерзликин. Десять лет актер выступал на сцене в театре Армена Джигарханяна, а также успевал играть в кино. Прославили брутального мачо роли в картинах «Бумер» и «Брестская крепость». Долгое время считалось, что Мерзликин окончил ВГИК под руководством Алексея Баталова, однако сам артист опроверг это мнение.

Оказывается, руководитель мастерской исключил студента после одной некрасивой истории, о которой обе стороны старались молчать. Произошло это на последнем курсе вуза, как пишет «Экспресс газета». Впрочем, досадное происшествие не помешало Андрею Мерзликину сыграть больше сотни ролей в кино.