Басова распекали из-за фильма «Щит и меч»: никто не ожидал, что снимет шедевр

Многосерийный фильм «Щит и меч» стал одной из главных работ, посвященных Великой Отечественной войне. Картина мгновенно обрела статус культовой, показав службу разведчиков максимально реалистично. Зрители осыпали ленту восторженными комплиментами, но никто кроме коллег не догадывался, с какими сложностями столкнулся Владимир Басов во время съемок этой работы.

Дело в том, что постановщику нужно было уложиться в кратчайшие сроки при подготовке фильме. За год он должен был не только подготовить сценарий и собрать рабочую группу, но и полностью завершить съемки, чтобы успеть к празднованию юбилея Службы внешней разведки КГБ. И поэтому руководство студии постоянно торопило Басова: там были уверены, что ему не удастся во время выпустить фильм.

Ругали режиссера и за выбор артиста на ведущую роль. Станислав Любшин казался им чересчур неприметным для смелого советского разведчика. Актер, как были уверены цензоры, совершенно не подходит на свою роль, но Басов, а также разведчик Александр Святогоров, выступавший консультантом фильма, смогли их переубедить.

В итоге власти страны до последнего не верили, что у Басова получится снять достойный фильм. Но уже первая серия превзошла все ожидания. Как позже отметят критики, «Щит и меч» начал новую эпоху советского кино, в котором пафос войны был заменен реализмом, а враг не высмеивался в кадре.