Баснословные траты Медведевой вызвали оторопь: пенсионеры будут в ужасе
Фигуристка удостоилась нелестного сравнения.
Евгения Медведева предпочла отметить свое 23-летие в особенном наряде. Вот только вместо комплиментов фигуристка нарвалась на травлю в Сети.
Особенно сильно платье спортсменки, стоимость которого составляет 200 тысяч рублей, возмутила Лену Миро. Блогер быстро вспомнила о том, что точно такую же вещь когда-то надевала Ксения Собчак. По мнению светской обозревательницы, Медведевой не стоило подражать телеведущей, поскольку они не одного поля ягоды.
Миро подчеркнула, что «красивая попона» нужна супруге Константина Богомолова, поскольку только с ее помощью она может привлечь к себе внимание и показать, что у нее все в порядке. А вот двукратной чемпионке мира, по словам блогера, не следует тратить баснословные деньги на вещи, поскольку «Медведева сама по себе уже личность».
«Платье по цене пенсии за год не сделает Женю лучше», — подытожила Миро в новой публикации своего ЖЖ.