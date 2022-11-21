Баснословные траты Медведевой вызвали оторопь: пенсионеры будут в ужасе

Евгения Медведева предпочла отметить свое 23-летие в особенном наряде. Вот только вместо комплиментов фигуристка нарвалась на травлю в Сети.

Особенно сильно платье спортсменки, стоимость которого составляет 200 тысяч рублей, возмутила Лену Миро . Блогер быстро вспомнила о том, что точно такую же вещь когда-то надевала Ксения Собчак. По мнению светской обозревательницы, Медведевой не стоило подражать телеведущей, поскольку они не одного поля ягоды.

Миро подчеркнула, что «красивая попона» нужна супруге Константина Богомолова, поскольку только с ее помощью она может привлечь к себе внимание и показать, что у нее все в порядке. А вот двукратной чемпионке мира, по словам блогера, не следует тратить баснословные деньги на вещи, поскольку «Медведева сама по себе уже личность».